Körperverletzungen beim Schützenfest

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Leicht verletzt wurde ein 17-Jähriger aus Ilsede bei einer Schlägerei auf dem Friesoyther Schützenfest. Wie die Polizei mitteilt, gerieten in der Nacht zu Sonntag ein 20-jähriger Mann aus Friesoythe und der 17-Jährige aneinander. Der Friesoyther schlug dem Jüngeren mit der Faust gegen das Ohr, wobei dieser leicht verletzt wurde.



Einige Stunden später kam es zu einer weiteren Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei schlugen gegen 5.40 Uhr ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger Mann aus Friesoythe auf der Moorstraße auf einen 22-Jährigen und einen 24-Jährigen ein. Hierbei wurden die beiden Opfer ebenfalls leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/9316-0) in Verbindung zu setzen.