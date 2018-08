Blut spenden im Sommer heißes Thema

Resonanz bei Terminen in Friesoythe und Bösel überraschend gut

Blutdruckmessen: Gerade bei den hohen Temperaturen ist der Kreislauf aktuell besonders gefordert. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Bösel. Blut spenden im Sommer: ein heißes Thema. Durch Ferien und Urlaubszeit werden die Konserven in den Kliniken weniger und Temperaturen über 30 Grad animieren auch nicht gerade zum freiwilligen Aderlass. „Die Leute scheinen sich an die Hitze aber mittlerweile gewöhnt zu haben", sagt der Fries­oyther DRK-Bereitschaftsleiter Ralf Hagen, der sich von der Resonanz der jüngsten Aktion vor einem Fast-Food-Restaurant überrascht zeigt: 93 Spender, darunter 20 Erstspender.