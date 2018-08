Grundschule Neuscharrel steht vor dem Aus

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Der Schulausschuss des Friesoyther Stadtrates hat beschlossen, dass die Grundschule Neuscharrel zum Schuljahr 2019/2020 geschlossen werden soll. Eine Hintertür hat man sich dabei indes offen gelassen.



Sollte bis Jahresende ein Konzept vorliegen, das auf Dauer zumindest zwei Klassen in der Schule erwarten lässt, bleibt die Schule bestehen. Vorausgegangen war dem Beschluss eine lange, zum Teil emotionale Diskussion, an der sich immer wieder auch einige der rund 100 Zuhörer beteiligen wollten. Deutlich wurde dabei, dass ein Schließungsbeschluss weder den Ratsmitgliedern noch der Verwaltung leicht fallen würde. „Es blutet einem das Herz“, brachte die erste Stadträtin Heidrun Hamjediers die Gefühlslage auf den Punkt. Allerdings müsse man sich den Fakten stellen. Mehr dazu lesen Sie schon jetzt exklusiv in der MT-App und in der Ausgabe vom 3. August – entweder frisch gedruckt oder online als ePaper