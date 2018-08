Aktionskreis will Soeste erlebbar machen

Wasserspiele: Inge Gamers (links) und Dorothea Kuhlmann-Arends diskutieren über kleine Fontänen auf dem Kirchplatz. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Idee für einen Verein, der sich um die Gestaltung der Innenstadt kümmert, brachte der damalige Ortsvorsteher Heinrich G. Kuhlmann aus Leer mit. „Er hat mich mit dem Gedanken infiziert“, erinnert sich Inge Gamers, die sich 1993 mit einigen Mitstreitern daran machte, den Aktionskreis „Wir gestalten unsere Stadt“ ins Leben zu rufen.



Inspiration fanden die Gründer auch in den Friesoyther Ortschaften. „Dort ist das Engagement der Dorfgemeinschaft richtig groß, da ziehen alle an einem Strang“, sagt Dorothea Kuhlmann-Arends, die heute Vorsitzende des Vereins ist. „Das war für uns Motivation, mitzuziehen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

