Friesoyther Vogel bleibt exakt in Form

Fertig: Andreas Grale mit dem Adler fürs Friesoyther Königsschießen am kommenden Sonntag. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Kopf und Rumpf in Braun, die Flügel gold und die Insignien silber: Wenn der Friesoyther Adler seinen Anstrich erhält, ist er fertig. „Die letzten Handgriffe“, berichtet Andreas Grale über die Fertigung des hölzernen Vogels, der am kommenden Sonntag zum Feuer freigegeben wird. Fällt das letzte Stück vom Dorn, steht die neue Majestät fest. Natürlich verfolgt auch der Tischlermeister als Mitglied der Kompanie Lange Straße den Wettbewerb um die Königswürde und kann gut hinsehen, wenn seine Konstruktion in Einzelteile zerlegt wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.