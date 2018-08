Ausschuss berät Zukunft der Grundschule Neuscharrel

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (hsx). Am Mittwoch, 1. August, tagt der Schulausschuss der Stadt Friesoythe, um über die Zukunft der Grundschule Neuscharrel zu beraten. Dort werden im kommenden Schuljahr nur sieben Kinder unterrichtet (MT berichtete). Weitere 16 Neuscharreler Kinder wurden von ihren Eltern in der Grundschule Gehlenberg und in der Marienschule angemeldet.



Die sieben Kinder der Klassen eins bis drei – Viertklässler sind im kommenden Jahr in Neuscharrel nicht angemeldet – werden an der Grundschule in einer gemeinsamen Klasse von zwei teilzeitbeschäftigten Lehrerinnen betreut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.