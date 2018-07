Spaß mit weißer Pracht in tropischer Hitze

Riesenspaß in der weißen Pracht: Die Kinder kamen auf ihre Kosten. Foto: Passmann

Von Jonny Passmann



Friesoythe. Die Temperaturen am vergangenen Wochenende bewegten sich um die 30-Grad-Marke. Für viele Wasserfreunde ein Grund, dem Aquaferrum in Friesoythe kurz vor Ende der Sommersaison – wenn man in diesem Jahr denn davon sprechen kann – einen Besuch abzustatten.



Am letzten Öffnungstag waren vor allem viele Kinder und Jugendliche gekommen, doch nicht um das kühle Nass zu genießen. Sie alle wollten sich die erste Schaumparty im Aquaferrum nicht entgehen lassen.