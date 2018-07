600 Teilnehmer bei der Tour de Thüle

Es geht auch ohne Startschuss: Rund 600 Teilnehmer machten sich beim 40. Internationalen Volksradfahren auf die mehr als 20 Kilometer lange Strecke rund um die Thülsfelder Talsperre. Foto: M. Passmann

Thüle (mp). Eines stellte Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann gleich zu Beginn der 40. Auflage des Internationalen Volksradfahrens „Rund um die Thülsfelder Talsperre“ am ges- trigen Sonntagvormittag klar: „Ich putze mein Fahrrad immer und nicht nur vor dem Event in Thüle“, so Stratmann und widersprach damit anders lautenden Gerüchten. Der Schirmherr der Veranstaltung war samt Familie mit dem Drahtesel nach Thüle angereist und trat ebenso tatkräftig in die Pedalen, wie die rund 600 Teilnehmer. Mehr als 70 Helfer machten die Veranstaltung möglich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.