Friesoyther Erfindung erobert Weltmarkt

Stolz und glücklich: Bernd Janssen (rechts) und Heiko Weber mit ihrem Baby. Der Prototyp (rechts) passte auf ein DIN-A4-Blatt, die dritte Generation (links) schon zwischen zwei Finger. Das neueste Modell wird so klein sein wie ein zwei-Euro-Stück. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Anfangs war Bernd Janssen skeptisch, als er vom Wunsch des Nürnberger Leoni-Vorstandes an die Entwickler hörte: Man möge doch mal versuchen, „Intelligenz ins Kabel“ bringen. Das Kabel solle, so die Kurzfassung, nicht nur Daten transportieren, sondern selbst auch Daten erzeugen. Daten, mit denen der Zustand des Kabels erkennbar werde und Schäden exakt lokalisierbar seien.



„Das ist Utopie“, war sich der in Neuscharrel lebende und im Friesoyther Kabelwerk von Leoni arbeitende Ingenieur damals, im August 2016, sicher. Inzwischen ist das intelligente Kabel bei Leoni „eine riesige Sache“, wie Ina Waedt von der Pressestelle des Konzerns bestätigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

