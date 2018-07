Faustdicke Überraschung in Markhausen

Zufallsfund: Beim Blättern in der Chronik des Heimatvereins entdeckte das Vorbereitungsteam des Marküser Bissekens, dass die Kirmes vor 200 Jahren erstmals stattfand. Foto: bil

Von Ludger Bickschlag



Markhausen. Heimatinteressierte wissen, dass das „Markhüser Bisseken“ eine sehr lange Tradition hat und zu den ältesten Veranstaltungen der Region gehört. Wann genau die Kirmes ins Leben gerufen wurde, hatte allerdings zumindest in Markhausen niemand im Blick.



Groß war deshalb die Überraschung beim Treffen des Vorbereitungsteams am vergangenen Dienstag, als einer der Teilnehmer auf die Chronik hinweis, die 2010 zum 25. Jubiläum des Heimatvereins erschienen war. Dort zitiert Renate Geuter in ihrem Beitrag zum Markhäuser Bisseken aus einer Veröffentlichung des Landwirtschaftsrats Heinrich Schulte aus dem Jahr 1930. Schulte habe festgestellt, so Geuter, dass „neben den Vieh- und Kramermärkten in Friesoythe, Ramsloh und Barßel auch in Markhausen seit 1818 ein historischer Markt bestehe. Heißt: Das „Markhüser Bisseken“ kann 200. Geburtstag feiern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.