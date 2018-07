Gewaltige Anklage sprengt Verfahren

Symbolfoto: Vorwerk

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Das hat schon Seltenheitswert: Ein junger Mann aus Friesoythe (20) musste sich gestern wegen 1578 Taten vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes verantworten. So eine gewaltige Anklage kann Verfahren sprengen. Dabei hatte alles (fast) ganz harmlos begonnen. Der 20-Jährige war in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter leichtem Drogeneinfluss stand. Er hatte am Abend zuvor einen Joint geraucht. Nur: Gegenüber der Polizei räumte er ein, dass er jeden Abend vor dem Schlafen einen Joint raucht - seitdem er 15 Jahre alt ist. Gut vier Jahre jeden Abend mal 365 Tage macht rund 1578 mal einen Erwerb und Besitz von Rauschgift. Das Gericht stellte das Verfahren ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

