Tiefe Eindrücke von Metropole im Gepäck

Schwer beeindruckt: Die Reisegruppe genoss das Flair der Weltmetropole und kehrte tief beeindruckt zurück. Foto: Altevers

Altenoythe (mt). Mit nachhaltigen Eindrücken aus der Weltmetropole Paris im Koffer kehrten insgesamt 40 Kinder, Jugendliche und Familien von einer dreitägigen Ferientour nach Altenoythe zurück.



Zum Auftakt besuchte die Reisegruppe das weltberühmte Disneyland Paris mit seinen fünf Traumländern Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland und „It`s a Small World“, wo internationale Stereotypen in einem fröhlichen Puppenreich singender Kinder dargestellt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.