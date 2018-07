Ticket-Verkauf ist „ethisch verwerflich“

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mt/hsx). Vier Karten für den Tierpark Thüle werden derzeit im Internet angeboten. Zwei für Erwachsene, zwei für Kinder, zusammen 50 Euro. Regulär würden die Karten 64 Euro kosten. Der Haken daran: Die Karten wurden vom Verein „Jedem Kind eine Chance“ an bedürftige Familien ausgegeben, damit sie mit ihren Kindern einen schönen Tag im Tierpark verbringen können.



Aus welcher Quelle die Karten stammen, ist auf den Bildern zu den Angeboten bei Ebay-Kleinanzeigen gut zu erkennen: Neben dem Logo des Tierparks ist unübersehbar das des Vereins aufgedruckt. „Schamlos", sagt deshalb Hermann Reiners, Vorsitzender des Vereins. „Juristisch ist dieses Verhalten sicher nicht angreifbar, dafür aber ethisch und moralisch total verwerflich."