Plastikrohre und Paletten verbrannt

Markhausen (her). Eine Feuerstelle haben Polizisten am Samstagvormittag um 11.15 Uhr hinter einem Stallneubau in Markhausen an der Mittelthüler Straße entdeckt. Wie die Beamten mitteilne, wurden dort Paletten und Plastikrohre verbrannt. Der Verursacher wurde angewiesen, das Feuer unverzüglich zu löschen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang aufgrund der anhaltenden Trockenheit nochmals darauf hin, möglichst kein offenes Feuer im Freien zu entzünden.

