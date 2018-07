Tandem wirbt für 40. Runde „Tour de Thüle“

5000 Flyer in gesamter Region verteilt

Auf Werbefahrt: Mit ihrem Tandem hat sich das Organisationsteam des Radsportlcubs Thüle auf den Weg gemacht, um zum 40. Volksradfahren einzuladen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Kräftig in die Pedalen wollen die Teilnehmer am 40. „Internationalen Volksradfahren" des Radsportclub (RSC) Thüle rund um die Thülsfelder Talsperre am Sonntag, 29. Juli, treten. Den Startschuss zu der Jubiläumsveranstaltung gibt um 10.15 Uhr Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann ab. Ob das Stadtoberhaupt dann selbst in den Sattel steigt, ist noch ein wohl gehütetes Geheimnis.