Wimpel bleibt fest in Friesoyther Hand

Messdiener mit „Überfällen“ auf Dinklager Gelände reich gesegnet

Spaß: Zahlreiche Spiele stärken Stimmung und Gemeinschaft. Foto: Messdiener

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Stimme von Katharina Lamping hat schon ein bisschen gelitten und eigentlich wäre Schonung angesagt. „Doch als Lagerleitung den Mund zu halten, passt irgendwie nicht“, sagt sie und lacht. Somit heißt es für die letzten Tage vielmehr „Augen zu und durch.“ Mit Caroline Drees ist die Friesoytherin für die Organisation des Messdienerzeltlagers verantwortlich und mit 35 Betreuern sorgt das Duo für ein spannendes und entspanntes Lagerleben in Dinklage. 65 Mädchen und Jungen erleben dort Spiel und Spaß und bei bestem Wetter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.