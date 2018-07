Jüngster Ratsherr: Jan-Gert Roter im elterlichen Garten. Vater Jan hatte ihn auf die Idee gebracht, für den Friesoyther Stadtrat zu kandidieren. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. „Oft versteht man gar nichts, wenn man die Unterlagen für eine Sitzung liest“, sagt Jan-Gert Roter nach 100 Tagen im Stadtrat. „Aber irgendwer kennt sich immer aus und kann erklären, worum es geht“, hat der 21-Jährige festgestellt, der Anfang April für Matthias Wallschlag in den Rat nachrückte. Er empfindet die Arbeit im Rat insgesamt sehr harmonisch – mit gelegentlichen Einschränkungen. „Manche Diskussionen schaukeln sich hoch“, hat er festgestellt. Dabei solle es doch trotz aller Differenzen immer sachlich bleiben, kritisiert er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.