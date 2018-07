Jedes Blatt Papier ein Unikat

Kraftakt: Aus dem geschöpften Papier wurde das Wasser herausgepresst. Foto: Funke

Gehlenberg (fu). Papier selber machen. Das hört sich erst einmal unspektakulär an, zumal es doch ganze Blöcke für einen Euro zu kaufen gibt. Wie vielfältig aber die Möglichkeiten der Herstellung sind, welche Materialen dafür genutzt werden können und wie aufwändig es früher gewesen sein muss, Papier zu fertigen, das lernten Kinder in Gehlenberg im Rahmen einer Ferienpassaktion.



Willi Kus, früher selbst in der Papierherstellung tätig und heute Leiter des Papiermuseums in Dörpen, war mit seinen Utensilien angereist und zeigte sein Handwerk den Kindern.

