In 25 Jahren nur ein einziges Fest verpasst

„Jedes Fest war schön“: Adjutant Alois Arkenau ist seit 25 Jahren im Offizierskorps. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Mit seinem Vater ist er schon als kleiner Moorstraßen-Schütze marschiert und die Leidenschaft fürs Friesoyther Schützenfest ist bis heute geblieben. „Ein absolutes Muss“, verrät Adjutant Alois Arkenau. Einmal selbst den Thron zu besteigen, ein Traum, den sich der 66-Jährige mit Ehefrau Rita 1990 erfüllte.



Seit 1993 ist er Mitglied im Offizierskorps und wird während des kommenden Festes für 25-jährige Verdienste in der Führungsetage ausgezeichnet. Stattfinden wird die Ehrung am Samstag, 4. August, während der Zeremonie des Großen Zapfenstreiches in der Stadtmitte. Für 25- und 30-jährige Zugehörigkeit im Offizierskorps wird dann auch General Theo Vahle geehrt.