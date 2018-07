Vet Pharma ist sich keiner Schuld bewusst

Auf dem Prüfstand der Justiz: Vet Pharma hat angekündigt, an der Aufklärung der Vorwürfe mitzuwirken. Über die Vorgänge gibt es allerdings höchst widersprüchliche Bewertungen. Foto: Heiner Stix

Von Hubert Kreke



Friesoythe. Der Besuch von Zoll und Staatsanwaltschaft im Mai sprach sich im Betrieb schnell herum, löste aber keine große Besorgnis aus. „Was soll‘s, wir machen ja keine krummen Geschäfte“, war die vorherrschende Meinung bei Vet Pharma in Friesoythe, berichten Mitarbeiter im vertraulichen Gespräch. Die Staatsanwaltschaft sieht das offenbar anders.



Wie NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, beanstanden die Ermittler konkret drei Lieferungen der Injektionslösung „Beuthanasia-D“ seit November 2017 in die USA. Dafür sollen keine Exportgenehmigungen vorgelegen haben. Mitarbeiter von Vet Pharma sollen die Daten der Ware sogar verschleiert haben, um die beauftragte Spedition zu täuschen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.