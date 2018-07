Ehepaar bei Unfall in Kamperfehn leicht verletzt

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Die 72-jährige Fahrerin eines VW Golf und ihr 78 Jahre alter Beifahrer, beide aus Willich in Nordrhein-Westfalen, sind bei einem Zusammenstoß mit einem Kia Rio auf der Kreisstraße in Kamperfehn leicht verletzt worden. Der 50-Jährige aus Scharrel stammende Fahrer des Kia wollte von der Glittenbergstraße aus die Kreisstraße überqueren. Wegen eines aus Richtung Reekenfeld kommenden LKW, der nach links in die Glitterfeldstraße abbiegen wollte, hatte der Fahrer des Kia keine freie Sicht auf den vorfahrtberechtigten Verkehr auf der Kreisstraße und übersah deshalb den VW. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenhöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

12.07.2018 | 19-Jähriger zu Alkohol-Entzug verurteilt