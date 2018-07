19-Jähriger zu Alkohol-Entzug verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Bösel/Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls in mehreren Fällen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Bösel zur Aufnahme einer stationären Alkoholentzugs-Therapie verurteilt. Der Böseler hat ein massives Alkoholproblem. Die Getränke, die er benötigt, kann er sich aber nicht leisten. Und so war der 19-Jährige auf die Idee gekommen, in Bösel nachts durch die Gärten zu streifen, um Ausschau nach Spirituosen zu halten.



Lagerten Böseler Hausbesitzer ihre Getränke auf Terrassen oder in offenen Carports, waren sie am anderen Morgen verschwunden. Einige der Geschädigten waren am Ende so genervt, dass sie Eigeninitiative ergriffen und Überwachungskameras aufbauten.