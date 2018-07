Ehepaar bei Unfall leicht verletzt

Foto: Pille

Friesoythe (pi). Als ein 60-jähriger Friesoyther am Mittwochmittag seine Ehefrau zur Arbeit fahren wollte, verlor er in in einer langgestreckten Linkskurve in Ikenbrügge die Kontrolle über seinen Ford Galaxy. Er geriet mit seinem Fahrzeug links von der Straße und blieb auf der rechten Fahrerseite liegend in einem tiefen Straßengraben liegen. Der Notarzt des DRK Friesoythe versorgte die beiden Leichtverletzten und sorgte für den Transport ins Friesoyther Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für kurze Zeit während der Bergung der Verletzten.





