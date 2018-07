„Hier zählt noch olympischer Gedanke“

Motiviert: Nach dem Startschuss durch Bürgermeister Sven Stratmann machten sich die Läufer auf den Weg. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Kampe. Bei angenehmen äußerlichen Bedingungen schickte der Schirmherr der Veranstaltung, Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann, die Athleten beim Sportlerheim des SV Kampe an der Röbkenbergstraße auf den Rundkurs. Je nach Laufstärke absolvierten die Athleten die Strecken. Aber auch die Walke und Radfahrer waren unterwegs am Kanal.



Zuvor hatte der Vorsitzende des Kickerclubs, Karl-Heinz Krone, die Teilnehmer begrüßt und viel sportlichen Erfolg gewünscht. „Wir können bei uns noch von einem Volkslauf sprechen. Hier am Küstenkanal zählt noch der Olympische Gedanke „Dabei sein ist alles" und nicht unbedingt die Zeiten", sagte Krone. Rund 120 Läufer und noch mal 120 Walker und Radfahrer beteiligten sich.