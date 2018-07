Immer noch im Einsatz: Auch als 90-Jähriger hält Alfons Bokern Gottesdienste. Foto: hsx

Friesoythe. Auch mit 90 ist Prälat Alfons Bokern noch aktiv. Mindestens einmal pro Woche zelebriert er eine heilige Messe, selbst am Samstag vor seinem 90. Geburtstag stand er am Altar in der St.-Marien-Kirche. „Ohne meine Arbeit könnte ich auch nicht“, hat er 2008 anlässlich seines 80. Geburtstags im Gespräch mit der MT gesagt. Und von diesem Antrieb scheint auch zehn Jahre später noch viel geblieben zu sein.



„Ja, 90", sagt Bokern. „Ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe." Und dann blickt er zurück auf die zwei Ereignisse, die sein Leben in ganz besonderem Maße geprägt haben.