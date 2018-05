Jubiläumsfeier mit Musik und Steinofenbrot

Lohnendes Ziel: Die Gehlenberger Mühle ist nicht nur das Wahrzeichen des Ortes, sondern mit den zahlreichen Einrichtungen des Kulturzentrums seit Jahren ein attraktives Ziel für viele Gäste. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Am 20. März 1978 gründeten 54 engagierte Einwohner den Heimatverein Gehlenberg-Neuvrees-Neulorup. Am 21. Mai lädt der Verein zur Jubiläumsfeier ein. Der diesjährige Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, 21. Mai, ist für den Heimatverein Gehlenberg-Neuvrees-Neulorup ein ganz besonderer Tag. Dann nämlich lädt er aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens zu einer großen Jubiläumsfeier ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.