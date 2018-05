Diskussion um Grundschulen geht weiter

Auch nach der Festlegung der Schulbezirke im Stadtgebiet bleiben Fragen zu einzelnen Schulstandorten offen

Antworten gesucht: Zur Grundschullandschaft in Friesoythe gibt es viele Wortmeldungen. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Satzung für die Schulbezirke der Stadt Friesoythe beschlossen. Sie entsprechen im Wesentlichen den einzelnen Gemeindeteilen. Ausnahmen bleiben allerdings möglich. Im niedersächsischen Schulgesetz ist festgelegt, dass ein Kind in eine andere Grundschule gehen kann, wenn das aus pädagogischen Gründen sinnvoll erscheint oder wenn der Besuch der eigentlich zuständigen Schule für die betroffenen Schüler oder Eltern eine unzumutbare Härte darstellen würde.