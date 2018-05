„Nichts geht mehr“ in der Innenstadt

Nicht in der Innenstadt: Der Planungsausschuss beschränkt die Zahl möglicher Standorte für Spielhallen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Fünf Spielhallen gibt es derzeit in Friesoythe, eine davon muss Ende des Jahres schließen. Neue spielorientierte Vergnügungsstätten soll es künftig nur noch in Gewerbegebieten geben. Im Innenstadtbereich des Kernortes Friesoythe wird es keine weiteren spielorientierten Vergnügungsstätten und keine Wettbüros geben. Das sieht das neue Vergnügungsstättenkonzept der Stadt vor, das der Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

