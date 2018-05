Ungebrochenes Engagement: Die Schüler sind nach wie vor mit Feuereifer bei der Sache und freuen sich über den bevorsteenden Abschluss ihres erfolgreichen Großprojektes. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Thüle. Die Schüler der Soesteschule und der Tierpark Thüle sind auf die Zielgerade eingebogen: Nachdem ein Kompromiss mit der Landesbehörde gefunden ist, kann der Mammutbär nun aufgebaut werden. Noch schaut sich der Bärenkopf das Geschehen von der Erde aus an.