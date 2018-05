Mehrere Schlägereien am 1. Mai in Thüle

Symbolfoto: dpa

Nordkreis (mab). Die Cloppenburger Polizei hatte vor dem 1. Mai auf ein friedliches Miteinander gehofft ¬– es sollte anders kommen. Acht Körperverletzungen hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Mehr noch: Die Beamten hätten sowohl auf dem Festgelände in Thüle als auch bei den Gruppen, die mit dem Bollerwagen unterwegs waren, eine „aggressive Stimmung“ bemerkt. Außerdem sei besonders aufgefallen, dass viele Jugendliche deutlich unter Alkoholeinfluss standen.



In dieser Atmosphäre entluden sich schließlich Streitigkeiten und Schlägereien. Bei den acht polizeilich angezeigten Körperverletzungen konnten die mutmaßlichen Täter bereits ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Emsteker und vier Friesoyther im Alter von 18 bis 24 Jahren. Ein 19-Jähriger aus Friesoyther leistete während der Anzeigenaufnahme derart heftigen Widerstand, dass ihn die Polizei sogar fesseln und vorübergehend in Gewahrsam nehmen musste. Mindestens fünf Jugendliche mussten außerdem ärztlich versorgt werden, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten.