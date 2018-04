Rauchsäule im Friesoyther Süden

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Auf dem Gelände eines Müllentsorgungsbetriebes an der Huntestraße in Friesoythe gerieten am Montag rund vier Tonnen Altpapier und Pappe in Brand. Der Fahrer eines Müllwagens hatte das Feuer beim Entladen seines Fahrzeuges entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort, um der Flammen Herr zu werden. Wegen der starken Rauchentwicklung trugen die Kameraden bei den Löscharbeiten Atemschutzgeräte. Die Rauchsäule war auch aus großer Entfernung noch zu sehen, Gift- oder Schadstoffe wurden nach Aussage der Polizei nicht freigesetzt. Angaben über die Brandursache und die Schadenshöhe konnte die Polizei am Einsatzort nicht machen.

