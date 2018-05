Inklusionslauf soll erneut Brücken schlagen

Vorfreude: Die Schülerinnen des Organisationsteams der BBS fiebern mit Studiendirektor Heiner Bahlmann (rechts) und Klassenlehrer Christian Fuhler (Mitte) dem fünften Inklusionslauf entgegen. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Bei der ersten Auflage glaubten viele noch an ein Strohfeuer. Heute ist der Inklusionslauf der BBS Friesoythe eine Traditionsveranstaltung. Und eine der größten Laufveranstaltungen in der Region. Am 8. Juni steigt der fünfte Inklusionslauf der Berufsbildenden Schule Friesoythe für Menschen mit und ohne Handicap. Und dann, so die Gewissheit er Organisatoren, dürfen sich alle Teilnehmer als Gewinner fühlen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.