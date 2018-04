Friesoythes „next dog model“ heißt Fiete

Siegerteam: Irmgard Schulte mit Fiete. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Fiete präsentierte sich freundlich und völlig entspannt. Als Hütehund behielt der wuschelige Tibet Terrier das Geschehen wachsam im Blick, aber sah keinen Grund, weder auf noch abseits des Laufstegs seine eigenen Wege zu gehen, geschweige denn sich mit der Konkurrenz anzulegen. Stattdessen blieb er lieber treu an der Seite seiner Besitzerin und wartete auf seinen Auftritt. Und Irmgard Schulte aus Neuscharrel konnte sich auch während der Wertungseinheiten auf ihren Vierbeiner verlassen. „Er war einfach der Coolste“, brachte Dr. Claudia Wiese das eindeutige Juryergebnis prägnant auf den Punkt. Damit ist Fiete „Friesoythes next dog model“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

