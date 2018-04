Wischmeyer ist „großartig bösartig“

Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Damit nur ja keine falschen Erwartungen aufkommen, gibt Dietmar Wischmeyer gleich zu Beginn die Richtung des Abends vor: „Es geht um unser aller Zukunft“, sagt er. „Das ist ist ein ernstes Thema.“

So richtig ernst allerdings geht es dann am Sonntagabend im Forum am Hansaplatz nur selten zu.



Wischmeyers Programm „Vorspeise zum jüngsten Gericht" ist ein Feuerwerk ironischer, zynischer, satirischer und auch platter Pointen. Zu Lachen jedenfalls gibt es viel – manchmal befreiend, manchmal beklemmend, mal wissend und auch mal unsicher. Darf und will man lachen, wenn Wischmeyer vor sich hin sinniert, wie ein Pflegeroboter dem Patienten einen Harnkatheder anlegt?