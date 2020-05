„Wo ist denn eigentlich der Manfred?“

Kriegsspiele: Englische Hobbylandser stellen das Kriegsgeschehen nach. So ähnlich dürften sich deutsche Truppen im April 1945 auch in Herbergen eingegraben haben.Foto: dpa

Von Georg Meyer

Herbergen. An das Kriegsende kann sich Paula Markus nur noch schemenhaft erinnern. Sie war ja erst drei Jahre alt, doch mittendrin, als deutsche und alliierte Truppen in Herbergen aufeinanderstießen. In einem selbst gebauten Bunker zitterten sich gleich mehrere Familien durch die schlimmen Stunden des 12. April 1945. Paulas älterer Bruder Josef Bollmann schrieb darüber viele Jahre später einen eindringlichen Augenzeugenbericht, den seine Schwester bis heute sorgsam aufbewahrt.

Dass sich die Alliierten seinem Heimatort näherten, hatte der Bauernsohn im Radio erfahren. Noch am Tag zuvor pflanzten die Bollmanns Kartoffeln. Auch die Kühe kamen wie gewohnt auf die Weide.