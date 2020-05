Den gläsernen Landwirt gibt es schon

Vom Acker ins Büro: Meistens sitzt Christian Lübbe abends vor dem Computer. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Essen. Seine Äcker hat Christian Lübbe in den vergangenen Wochen gedüngt und bestellt. Auch im Stall ist alles in Ordnung. Der Essener hat jetzt Zeit für „Papierkram“. Der Sammelantrag für die Förderung von Agrar- und Umweltmaßnahmen muss bis zum 15. Mai fertig sein. Lübbe fährt den Rechner hoch und legt los.

Viel Papier benötigt der junge Landwirt nicht mehr. Bei der Antragsstellung hilft ihm „Andi“, ein digitales Programm, das der Schweinemäster online mit seinen Daten füttert. Ist alles ausgefüllt, schickt er das Konvolut mit einem Klick auf die Reise. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Denn „Andi“ kann auch bockig sein. „Manchmal hakt die Verbindung. Deshalb setze ich mich meistens nach acht Uhr abends ran, wenn es im Netz ruhiger wird“, erklärt Lübbe. Früher erhielt er die Formulare auf CD. Der Ausbau des Internets hinkt auf dem Land häufig noch immer den neuen Anforderungen hinterher. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.