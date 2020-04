Kreßmann sieht Corona-Erfolge gefährdet

Maskenpflicht auch in der Oberschule: Die Schutztücher stammen aus dem Ort. Essens Verwaltung sorgt für die Verteilung. Foto: Scherbring

Von Georg Meyer

Essen. Heiner Kreßmann macht sich Sorgen. Stirnrunzelnd beobachtet Essens Bürgermeister, wie die Menschen um ihn herum mit den neuen Freiheiten umgehen, die seit Montag das Leben in Corona-Zeiten wieder ein wenig normalisieren sollen. „Ein wenig“ - diese Einschränkung scheinen nicht alle so genau zu nehmen, stellt der ehemalige Polizeibeamte fest. Er fürchtet, dass die Fortschritte, die Deutschland im Kampf gegen das Virus gemacht hat, schnell wieder verspielt werden könnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Essen:

23.04.2020 | Die Übergabe der Gemeinde erfolgt formlos