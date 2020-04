Die Übergabe der Gemeinde erfolgt formlos

August Alberding. Foto: © Archiv Sperveslage

Von Johanna Kröger

Essen. Am Freitag, 13. April, endete auch in Essen und Bevern der Zweite Weltkrieg. Die Übergabe der Gemeinde an die englischen Truppen erfolgte dabei recht formlos.

Essens Bürgermeister August Alberding war, mit einer weißen Fahne in der Hand, gemeinsam mit Gendarm Spengler und Ortsvorsteher Nordmann den Engländern entgegen gegangen. Die deutschen Truppen hatten das Dorf bereits geräumt. Als beim Viehhändler Kohorst ein englischer Spähwagen mit drei Mann Besatzung ins Dorf hineinbog, winkte Alberding mit der Fahne und machte dem englischen Offizier dann klar, dass die Essener froh darüber seien, dass der Krieg nun beendet sei. „Wollen Sie den Bürgermeisterposten vorläufig behalten? Dann sorgen Sie sofort dafür, dass die Bevölkerung und die Zivilausländer Brot erhalten“, erklärte der Offizier. Damit war die formelle Übergabe beendet, und Alberding fuhr, auf dem Kühler eines englischen Panzerspähwagens sitzend, mit den Engländern wieder ins Dorf hinein, wo aus den Fenstern überall weiße Fahnen hingen. Gendarm Spengler musste in einem anderen Fahrzeug Platz nehmen.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.