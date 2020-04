Autofahrer sollen Fuß vom Gas nehmen

Zwei Unfälle innerhalb weniger Tage: An der Bartmansholter Straße mahnen gleich mehrere Dreiböcke zur Vorsicht. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Essen. Irgendwann hat es Rolf Sitterberg gereicht. Zehn Rehe verloren Anfang April ihr Leben an Straßen in der Gemeinde Essen. Der Jäger aus dem Darreler Revier regte deshalb seine Jagdkollegen zu einer Aktion an, um Autofahrer zu sensibilisieren. An den Unfallstellen errichteten sie leuchtend rote Dreibeine und hefteten daran Zettel mit dem Datum des jeweiligen Wildunfalls. Sie sollen auf die Gefahren für Mensch und Tier aufmerksam machen.