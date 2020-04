Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Foto: Sperveslage

Essen (spe) Zu einem Wohnzimmerbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Essen am späten Donnerstagnachmittag in die Eichenstraße in der Siedlung Hülsenmoor gerufen. Die Wehr war mit etwa 20 Hilfskräften vor Ort. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz wurde ein brennendes Sofa in einem Zimmer im Obergeschoß abgelöscht. Durch den schnellen Einsatz der Wehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Ortsbrandmeister Norbert Rump vermutet ein defektes Stromkabel als Brandursache.