Zu schnell unterwegs: Auto fliegt aus der Kurve

Symbolbild: Vorwerk

Essen (mt). Weil er zu schnell unterwegs war und er vermutlich unter Alkoholeinfluss (so die Einschätzung der Polizei) stand, kam ein 27-Jähriger aus Essen (Oldenburg) am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Wilhelmsstraße in Essen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei dort geparkte Autos. Der Wagen des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auch etwa 10.000 Euro geschätzt. Wegen des Alkoholverdachts veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.