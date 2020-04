Spuckschutz kommt aus dem 3D-Drucker

Essener produzieren rund um die Uhr

Einfach, aber wirksam: Vogelsang-Designer Bilal Zein trägt eines der Visiere, die der Pumpenhersteller zusammen mit Helfern herstellt. Foto: Krampe

Von Georg Meyer



Essen. In Alexander Scherbrings Keller wird rund um die Uhr gearbeitet. Unermüdlich surren dort die beiden 3D-Drucker der Essener Oberschule. Der Schulleiter hat sie zu sich nach Hause geholt, um mit ihnen Stirnbänder für Gesichtsvisiere herzustellen. Rund vier Stunden benötigt ein Drucker, um ein solches Kunststoffband Schicht für Schicht aufzubauen. Massenproduktion ist auf diese Weise nicht möglich - aber immerhin. Das Rohmaterial hat Scherbring selbst gekauft. Aufhebens macht er deswegen nicht. „Ich bin nur ein kleiner Dienstleister“ wiegelt er gleich ab. Er sei froh, einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten zu können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.