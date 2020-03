Müllsammler stolpern auch über Notdurft

Müllberg: Die Sandloher waren fleißig und sammelten jede Menge Unrat. Foto: Menke

Essen (gy). Am vergangenen Wochenende durften sie noch gemeinsam raus. Und die acht Familien aus Sandloh nutzten die Gelegenheit, um ihre Umgebung am Rande des Industriegebiets zu säubern. Dabei bekamen sie allerhand „Unschönes“ zu sehen, wie Agnes Spille berichtet.



Obwohl es noch kein Kontaktverbot gab, hielten die Familien die gebotenen Mindestabstände ein. Jede nahm sich einen eigenen Bereich vor und sammelte alles ein, was in der freien Natur nichts zu suchen hatte. Dabei kam jede Menge Unrat zusammen. Anschließend wurden die prall gefüllten Müllsäcke per Radlader in einen großen Container gekippt.