Essener Gemeinderat soll nicht größer werden

Abstand wahren: Die Ratsmitglieder tagten ausnahmsweise im Hotel zum Rathaus. Foto: Meyer

Essen (gy). Ins Hotel zum Rathaus verlegt worden war am Montagabend die Sitzung des Gemeinderates. Der Grund: Im Sitzungssaal des Essener Rathauses hätte der inzwischen vorgeschriebene Corona-Mindestabstand nicht eingehalten werden können.



Im Herbst 2021 finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. Weil die Gemeinde Essen inzwischen auf mehr als 9000 Einwohner angewachsen ist, müsste auch der Rat auf dann 24 Mitglieder anwachsen. Derzeit sind es zwei weniger und dabei solle es auch bleiben, beschloss das Gremium. Die Entscheidung musste mindestens 18 Monate vor der Wahl getroffen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.