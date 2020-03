Essen: Streit um Toilettenpapier eskaliert

Symbolfoto: dpa

Essen (her). Nach einem Streit um Toilettenpapier wurde die Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Lange Straße in Essen von einer Kundin beleidigt und geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 16.40 Uhr.



Wie die Polizei mitteilt, geriet zuvor ein 29-Jähriger aus Essen mit der 23-jährige Kassiererin in Streit. Er wollte mehrere Packungen Toilettenpapier kaufen. Nach einem klärenden Gespräch verließ der Kunde das Geschäft schließlich mit nur einer Packung.



Kurze Zeit später kam dann die 37-jährige Schwester des Mannes in den Supermarkt. Es kam erneut zu einer Auseinandersetzung wegen des Toilettenpapieres, wobei die Kassiererin nun beleidigt und geschlagen wurde. Eine Strafanzeige wurde geschrieben.