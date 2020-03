Rumänische Mitarbeiter bleiben in Essen

Danish Crown kann konkrete Pläne zur Festanstellung von Mitarbeitern erst nach Corona-Krise umsetzen

Die Produktion läuft: Danish Crown habe sowohl im Schlachthof als auch in der Zerlegung genügend Mitarbeiter, um die Produktion am Standort in Essen reibungslos fortzusetzen, erklärt das Unternehmen. Die meisten Mitarbeiter wohnen in der näheren und weiteren Umgebung ihres Arbeitsplatzes. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Das Unternehmen Danish Crown habe an seinem Standort in Essen keine Probleme, ausreichend Mitarbeiter für die Produktion im Schlachthof und in der Zerlegung zu bekommen. Alles laufe trotz Corona-Krise aktuell reibungslos und gut, erklärte gestern der Pressesprecher des dänischen Konzerns, Jens Hansen, im MT-Gespräch. Das gelte auch für weitere Bereiche, zum einen für die Anlieferung von Schweinen und zum Zweiten für den Absatz des Frischfleischs. Hier habe die Nachfrage sogar zugenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.