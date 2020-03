„Die Tiergesundheit hat sich verbessert“

Kontrollgang: Tierarzt Dr. Matthias Spark (rechts) besucht regelmäßig den Stall von Christian Lübbe. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Essen. „Wertvoller Tierbestand“ steht an der Stalltür. Wer zu ihm gelangen möchte, muss zunächst ein Schuhbad nehmen. Die Desinfektion sei nötig, damit keine Krankheitserreger eingeschleppt werden, erklärt Christian Lübbe. Auch für Dr. Matthias Spark gibt es keine Ausnahme. Der Tierarzt ist heute zum Kontrollbesuch da.

1160 Schweine mästet Lübbe in seinem Stall. Er ist in neun Abteile und 36 Buchten unterteilt. In jeder Bucht wachsen 32 Ferkel gemeinsam auf. Die Schweine haben Beschäftigungsmaterial und Rückzugsmöglichkeiten. Massentierhaltung sei das für ihn nicht, sagt Dr. Spark. Entscheidend für den Veterinär ist vor allem, ob die Tiere gesund sind.