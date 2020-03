Beim SV Bevern läuft der Ball meistens rund

Honkomp möchte „vernünftiges Miteinander“

Sie lenken die Geschicke beim SV Bevern: der Vorstand mit Marco Schirmer, Markus Baks, Jannic Baks, Mario Deerberg, Tobias Honkomp und Helmut Imholte (hintere Reihe von links) sowie Henry gr. Macke, Birgit Fresenborg, Claudia Kathmann und Reinhold Sieverding (vordere Reihe von links). Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Bevern. Sportlich auf gutem Weg war der SV Bevern im vergangenen Jahr. Auf der Generalversammlung im Saal Sieverding erinnerte Schriftführerin Birgit Fresenborg unter anderem an den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, den Meistertitel der 1. Herrenmannschaft in der Saison 2018/19 und die Überreichung der Meisterschale im Juni 2019. Auf den Aufstieg habe man aus beruflichen Gründen im Bereich der Mannschaft und aus wirtschaftlicher Sicht verzichtet.