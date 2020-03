Keine Live-Streams aus dem Rathaus

Essen: Mehrheit im Planungsausschuss stimmt gegen SPD-Antrag

Überall zugänglich: Der Planungsausschuss ist für die Schaffung von WLAN-Hotspots im Ort Essen. Standorte müssen jetzt gefunden werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Die Schaffung kostenloser WLAN-Hotspots war Thema im Essener Planungsausschuss. Die Gemeinde solle geeignete Standorte bestimmen und mit Anbietern sprechen, hieß es übereinstimmend. Dem Beschluss war ein ähnlich lautender Antrag der SPD vorausgegangen. Zuvor hatte Andreas Temmen von EWE-Tel das Hotspot-Programm seines Unternehmens vorgestellt.