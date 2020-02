Wirte-Paar öffnet Samstag zum letzten Mal

Hören auf: Anne Moormann und Gerd Koop stehen am Samstag zum letzten Mal hinter der Theke. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Hemmelte. Insgesamt 18 Jahre lang hat Anne Moormann den Dorfkrug in Hemmelte geführt. Am Samstag wird sie ihre Gaststätte zum letzten Mal öffnen. „Alles hat seine Zeit“, sagt die 67-Jährige. Und die ihre als Wirtin sei jetzt um. Die Arbeit habe ihr immer Spaß gemacht, sagt Anne Moormann. Offen ist, ob der Dorfkrug länger geschlossen bleibt oder sich ein neuer Betreiber findet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.